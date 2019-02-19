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مقتل 7 أطفال من عائلة سورية لاجئة في حريق في كندا

منذ دقيقة
عدد القراءات: 21
مقتل 7 أطفال من عائلة سورية لاجئة في حريق في كندا

أعلنت الشرطة الكندية أن سبعة أطفال من عائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء، في حريق اجتاح منزلهم في مدينة هاليفاكس الكندية، ونقلت "فرانس برس" عن الشرطة في مدينة اتلانتيك، قولها: "هناك سبع وفيات نتيجة الحادث".

 

وأضافت أنه "يُعتقد أن جميع القتلى هم أطفال صغار من العائلة نفسها، كما أن رجلا وامرأة لا يزالون في المستشفى"، وفي مؤتمر صحافي، قالت الشرطة إن رجلا أصيب بحروق خطيرة، وذكرت إذاعة "سي بي سي" أن الضحايا لاجئون سوريون.

 

وقالت دانيال بيرت، جارة العائلة لـ"سي بي سي" إنها سمعت صوت انفجار في منتصف الليل قبل أن تشاهد النيران تلتهم المنزل، وأوضحت "سمعت انفجاراً مدويا بينما كنت في سريري مع ابنتي، وتلا ذلك صراخ امرأة. ولذلك قفزت من السرير ونظرت من النافذة وكل ما شاهدته السنة لهب تنبعث من الباب الخلفي إلى الشرفة". وكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر "قلبي مع الناجين من هذا الحريق الرهيب .. وأقاربهم الذين منيوا بهذه الخسارة الفظيعة"، وأضاف "تختفي الكلمات عندما تنتهي حياة أطفال في هذا العمر، خاصة في ظروف كهذه".

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