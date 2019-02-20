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البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من بلادهم

منذ حوالى ساعة
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البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من بلادهم

طالبت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، بطرد السفير الإسرائيلي من بلادهم، رداً على الإجراءات الأخيرة ضد المسجد الأقصى، إن "لجنة فلسطين النيابية تثمن الجهود الملكية المكثفة التي أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال الصهيوني على باب الرحمة أمس الثلاثاء.

 

وقالت اللجنة، في بيان أصدره المجلس، وفق صحيفة الغد الأردنية، ندعو الحكومة لسحب السفير الأردني من تل أبيب (غسان المجالي) وطرد السفير الإسرائيلي القابع في عمّان (أمير فايسبورد)، تأكيداً منها على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية".

 

وحذرت اللجنة من أن ممارسات الاحتلال في القدس تمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية، كما حذرت من أن ذلك "يساهم في خلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب برمتها، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد وضعت سلاسل على باب الرحمة، بالمسجد الأقصى، مساء الأحد، ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة أمس الإثنين.

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