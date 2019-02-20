روسيا: تشكيل اللجنة الدستورية يدخل المرحلة الأخيرة

قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية وصلت مراحلها الأخيرة، مشيدا بمؤتمر سوتشي للتسوية السورية ومقرراته.



، جاء ذلك في تصريحات للمسئول الروسي خلال مؤتمر بمناسبة السنوية الأولى لرحيل المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" حيث قال: مؤتمر سوتشي وفر كل الظروف اللازمة لبدء العملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية بمشاركة كل القوى السياسية السورية، صار في مراحله النهائية.



يأتي ذلك عقب تأكيدات الخارجية الروسية، أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض الأسماء في حصة المجتمع المدني في قوام اللجنة.

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