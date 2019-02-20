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عودة 700 لاجئ سوري من الأردن ولبنان

منذ حوالى ساعة
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عودة 700 لاجئ سوري من الأردن ولبنان

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، أن أكثر من 700 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ24 ساعة الماضية، وأنه خلال الساعات الـ 24 الماضية عاد 752 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 104 أشخاص (32 مرأة و53 طفلا) من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ " و648 شخصا (194 امرأة و330 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب"، وأن 418 نازحا عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى مناطقهم داخل البلاد أيضا، وأشار إلى أن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بإزالة الألغام من 1.7 هكتار ودمرت 19 عبوة متفجرة .

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