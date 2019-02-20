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السودان.. تجمع المهنيين يدعو لمسيرات حاشدة تحت عنوان "موكب الرحيل"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 128
السودان.. تجمع المهنيين يدعو لمسيرات حاشدة تحت عنوان "موكب الرحيل"

دعا تجمع المهنيين جموع الشعب السوداني، إلى  المشاركة في التظاهرات التي تبدأ غدا الخميس وتستمر حتى  الجمعة القادمة، تحت عنوان "جمعة الرحيل".

جاء ذلك في بيان نشره تجمع المهنيين على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جميع المُشاركين في الاحتجاجات بضرورة الالتزام بالعمل السلمي في كافة الخطوات الساعية للتغيير.

وأشار البيان إلى أن الموكب سيبدأ التحرك غد الخميس في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، وتتجه إلى شارع القصر الجمهوري، رافعين لافتات تُطالب برحيل نظام البشير، مُستخدمين الأعلام الوطني للتأكيد على وحدة الصف الوطني تجاه قضيتهم.


يُجدر الإشارة إلى أن السودان تشهد تظاهرات مُستمرة، احتجاجًا على ارتفاع سعر رغيف العيش، وهبوط مستوى المعيشة بسبب تدهور قيمة الجنية السوداني أمام الدولار، وبعد سقوط شهداء على يد أمن نظام البشير أرتفع سقف الطلبات إلى أن وصل للمطالبة برحيل البشير.

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