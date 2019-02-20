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إعدام 9 مدانين متهمين في قضية اغتيال النائب العام

منذ 2 ساعة
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إعدام 9 مدانين متهمين في قضية اغتيال النائب العام

نفذت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر في حق 9 مدانين متهمين باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات في عام 2015، وإن "سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم (الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش)، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة".

 

وقتل النائب العام المصري السابق في 29 يونيو 2015 من جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه موكب هشام بركات عند ذهابه من منزله إلى مكتبه في مقر عمله، وكانت محكمة النقض قد قضت أواخر ديسمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية مقتل النائب العام السابق، كما قضت المحكمة في حينه بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد، ووجهت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها

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