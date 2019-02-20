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الأمن العماني يعتقل نشطاء انتقدوا التطبيع مع الكيان

منذ حوالى ساعة
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الأمن العماني يعتقل نشطاء انتقدوا التطبيع مع الكيان

اعتقلت السلطات العُمانية ، أمس الثلاثاء ، نشطاء عُمانيين وإخفائهم قسرا دون عرضهم علي المحكمة ، على خلفية منشورات لهم على منصات التواصل الاجتماعي.


و أدانت منظمة سكاي لاين الدولية الاعتقالات التي "شنّها جهاز الأمن الداخلي ضد مغردين ومتظاهرين رافضين للتطبيع بين السلطنة وإسرائيل".

وأفاد مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إلى معلومات وصلتهم " بتوقيف عدد من النشطاء يومي 17/18 فبراير،  منهم (هيثم المشايخي ومصعب الذهلي)، حيث تم استدعاؤهم إلى جهاز الأمن الداخلي وهو جهاز “المخابرات”، ولم يُعرف مصيرهما بعد".

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