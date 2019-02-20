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النظام يصفي 8 أشخاص شمال سيناء

منذ حوالى ساعة
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النظام يصفي 8 أشخاص شمال سيناء

أعلن الجيش المصري ، اليوم الأربعاء 20 فبراير ، تصفية 8 أشخاص شمال سيناء خلال مداهمات عسكرية، دون الكشف عن هوية القتلي.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي: "استهدفت قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء7 بؤر إرهابية، وتمكنت من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وتدمير عربيتين مفخختين".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس مقتل 16 آخريين في تبادل لإطلاق نار في موقعين بمدينة العريش شمال شرقي البلاد.

واعتاد أمن النظام علي التصفيات الجسدية خارج إطار القانون، فدائما ما تعلن قوات الأمن أن القتلي تم تصفيتهم أثناء تبادل إطلاق النار دون الإعلان عن أسماء هؤلاء القتلي أو طبيعة العمليات التي كانوا ينون تنفيذها.

وتشكك منظمات محليةودولية في ما تمارسه قوات النظام من تصفيات جسدية وسط شكوك بأن هؤلاء الأشخاص معظمهم ممن تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا.

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