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امريكا تحذر السودان من استمرار "القمع المفرط للمحتجين"

منذ حوالى ساعة
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امريكا تحذر السودان من استمرار "القمع المفرط للمحتجين"

 حذرت أمريكا ،اليو الأربعاء 20 فبراير ، الأمن السوداني على خلفية قمع المحتجين المطالبين بتنحي  عمر البشير والتي انطلقت في ديسمبر الماضي.

وقال مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور: أنه "من غير المقبول أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المحتجين، واعتقال آخريين من دون اتهامات وكذلك اللجوء إلى العنف والتعذيب". حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح سارتور إن "العنف المفرط لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لشطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب". 

ومنذ أنطلاق انتفاضة السودانية 18 ديسمبر الماضي ، نتيجة تردي الأوضاع الإقتصادية التي وصلت الي حد عدم توافر الخبز ، وصل عدد الشهداء من المحتجين أكثر من 50 شخصا وإصابة المئات ، نتيجة قمع قوات الأمن للمسيرات.

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