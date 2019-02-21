تنديد تونسي شعبي والسبب "وارسو"

فجرت صورة جماعية تداولتها وسائل إعلام دولية، أظهرت مشاركة غير معلنة لكاتب الدولة للخارجية التونسي صبري بشطبجي ، رفقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والشخصيات المشاركة في مؤتمر وارسو ، دبلوماسي تونسي بمؤتمر "وارسو" ، موجه غضب بين الأوساط الحزبية والشعبية، وسط دعوات لمساءلة وزير الخارجية، واتهامات للإعلام المحلي بالتعتيم على الخبر.



ولم تعلن وزارة الخارجية بتونس عن مشاركتها في المؤتمر.

وسارعت قيادات سياسية وأحزاب لإدانة مشاركة تونس في المؤتمر، متهمة الخارجية بمحاولة التستر على ما وصف بـ"فضيحة التطبيع وخيانة القضية الفلسطينية".



واعتبر حزب العمال المعارض خلال بيانا أن المؤتمر "خطوة إضافية لفرض التطبيع مع العدو الصهيوني، وتحويله إلى أمر واقع وعلني، في تحد سافر لمواقف الشعوب العربية ولمشاعر الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حملات إبادة واعتداء واستيطان".

وقال إنها "هرولة النظام التونسي للمشاركة في القمة عبر كاتب الدولة للشؤون الخارجية، واصطفاف الائتلاف الحكومي وراء أنظمة العمالة الخليجية بقيادة السعودية".

كما عبر نشطاء التواصل الاجتماعي عن رفضهم المطلق للزج بتونس في الصراعات الإقليمية وخيانة القضية الفلسطينية.