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الشباب الأردني يزحف نحو ديوان الملك

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 26
الشباب الأردني يزحف نحو ديوان الملك

بدأ مئات الشباب الأردنيين العاطلين عن العمل من جمبع المحافظات ، في خطوة احتجاجية غير مألوفة ، بالزحف نحو الديوان الملكي في العاصمة عمان؛ للمطالبة بفرص عمل، والاحتجاج على النهج الاقتصادي .

وقد انطلق من عدة محافظات  شباب متعطلون عن العمل؛ سيرا على الأقدام من (اربد، والمفرق، عجلون، لواء ذيبان، الطفيلة، الكرك، الزرقاء، معان، العقبة)، للمبيت أمام الديوان الملكي ، للمطالبة بفرص عمل، واحتجاجا على سياسة التوظيف وما أسموه "توريث وتدوير المناصب بين المسؤولين وأبنائهم".

واوضح المحتجين انهم خرجوا لأسترداد حقوقهم التي كفلها لهم الدستور من مسكن وعمل ، وللمطالبة بتغيير النهج".

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