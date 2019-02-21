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بريطانيا تضغط على ألمانيا لرفع حظر بيع السلاح للسعودية

منذ حوالى ساعة
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بريطانيا تضغط على ألمانيا لرفع حظر بيع السلاح للسعودية

أعلنت ألمانيا عزمها التمسك بقرار تجميد صادرات السلاح إلى السعودية، بالرغم من الضغوط البريطانية عليها لتخفيف موقفها السياسي.

يأتي ذلك بعد أن دعا وزير خارجية بريطانيا "جيريمي هنت"، برلين إلى ضرورة تخفيف موقفها إزاء المملكة،  قائلا: إن من الضروري إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى من قرار وقف مبيعات السلاح للسعودية، وإلا تضررت مصداقية ألمانيا التجارية.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية:  لا يوجد تغيير وشيك في موقف ألمانيا من مسألة وقف تصدير السلاح للسعودية، مُشيرة إلى أن وجهة نظر الحكومة واضحة، ولا يوجد مبرر حاليا لمزيد من الموافقات، حيث ترتبط تلك القرارات بالحرب على اليمن.

كما أكد وزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس" عقب لقائه مع نظيره البريطاني هنت في برلين: على أن بلاده  لن لا تُسلم أي أسلحة للسعودية في الوقت الحالي، وسوف تتخذ قرارات مستقبلية بناء على تطورات النزاع في اليمن وما إذا كان يجري تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات السلام بستوكهولم.

الجدير بالذكر أن ألمانيا كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي، رفض تراخيص لتصدير أسلحة للرياض بسبب مقتل خاشقجي والحرب في اليمن.

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