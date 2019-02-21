المعارضة الجزائرية تؤيد الاحتجاجات الشعبية ضد الانتخابات

أعلنت المعارضة الجزائرية تأييدها للاحتجاجات الشعبية الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، محذرة من مواجهة المواطنين في حقهم بالتظاهر.

وطالب مرشح حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري ، من الرئيس بوتفليقة الإنسحاب من الترشح، على ان تقدم الأحزاب المساندة له مرشح أو مرشحين عنها. وهو موقف كفيل برفع كل المخاطر التي تهدد البلاد حسب رأيه.

وقال مقري:"نطلب منهم أن يتركوا عبدالعزيز بوتفليقة ينهي مسيرته السياسية بشرف ويبقی كبيراً.

وأضاف "نحن بكل مسؤولية نعلن رفضنا ترشيح بوتفليفة وتقديم أناس قادرين علی المنافسة.