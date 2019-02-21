فصائل المقاومة: لن نسمح باستمرار العدوان الصهيوني على الأقصى

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس، على أنها لن تسمح باستمرار العدوان الصهيوني الممنهج بحق المدينة المقدسة، مُشيرة إلى أن المسجد الأقصى خط أحمر.

جاء ذلك حسب ما تناوله فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها قالت فيه: إن العدو الصهيوني المجرم يواصل تغوله تجاه المسجد الأقصى وأروقته وبواباته وما واكب ذلك من خطوات صهيونية خبيثة بإغلاق باب الرحمة وبعض المؤسسات الأخرى في المدينة المقدسة، موضحًة أن كل ذلك يحدث في ظل صمت عربي واسلامي مخزي، وحالة من التسابق الفاضح للتطبيع مع الكيان والتهافت على فتح العلاقات العلنية مع المحتل الذي يقتل أبناءنا ونساءنا ويدنس مقدساتنا.

ودعت الفصائل جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام في "#هبة_باب_الرحمة" وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمرابطة فيه نصرة ودفاعاً عن مقدساتنا، وإفشالا للمخططات الصهيونية التي تسعى لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، مؤكدة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاعتداءات المتلاحقة.

وأختتم البيان داعيًا جموع الشعب الفلسطيني في قطاع على ضرورة الاحتشاد والمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار غداً الجمعة تحت عنوان "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي" انتفاضاً ونصرة للمسجد الأقصى، مًشددًا على أن الأقصى ملك للعرب أجمع وواجب الدفاع عنه، لذلك على العرب الانتفاض بوجه الاحتلال ونبذ التطبيع.

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