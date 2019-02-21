"رايتس ووتش" تدعو تونس للتخلي عن قانون الطوارئ

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، البرلمان التونسي إلى التخلي عن مشروع قانون الطوارئ ، التي تعطي لوزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها أمس الأربعاء، أن مشروع القانون سيزيد الصلاحيات الواسعة الموكولة للسلطات، لتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، بالإضافة إلى الحقوق النقابية، دون موافقة قضائية مسبقة.

وقالت المنظمة إن مشروع القانون يسمح للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية.