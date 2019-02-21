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مفتى لبنان: نطالب بالوقوف إلى جانب الحكومة لتغليب المصلحة العامة

منذ دقيقة
عدد القراءات: 45
مفتى لبنان: نطالب بالوقوف إلى جانب الحكومة لتغليب المصلحة العامة

طالب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بالوقوف إلى جانب الحكومة الجديدة، وأن يكون أعضاؤها منسجمين مع بعضهم البعض للبدء بالعمل لتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين على أي اعتبار آخر، وأن يشكلوا فريق عمل واحد لخدمة الناس جميعا، وقال مفتي لبنان -خلال رعايته إطلاق نشاط المركز الثقافي الإسلامي خلال العام الجديد وبمناسبة مرور 48 عامًا على تأسيسه- إن آمال اللبنانيين معلقة على تطبيق شعار الحكومة المباشرة بالعمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي والنهوض بالدولة ومؤسساتها وتحقيق العدالة والإنماء في المناطق كافة.

 

وأضاف: دار الفتوى مع سائر المرجعيات الدينية في لبنان، حريصة كل الحرص على المساحات المشتركة في أدياننا وعلى كيفية العمل المشترك بما يحفظ العيش الواحد في المجتمعات المتعددة والمتنوعة، وبما يحفظ القيم المشتركة بين الأديان، ونحن نعتز بالصيغة الفريدة للعيش في وطننا، ولن نسمح لأي أحد أن يعكر صفو هذه الصيغة"، وأعرب عن أمله في أن تكون هناك مؤسسة مشتركة تُعنى بالعيش المشترك والتحضير للقاءات دورية للقمم الروحية، مضيفًا: "لأننا نحتاج إلى السكينة والأمان في مجتمعنا تأكيدًا على رسالة لبنان ودوره الريادي في المنطقة العربية وفي الشرق".

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