عشرات المسيرات بمدن الجزائر ضد ترشح بوتفليقة

جابت عشرات المسيرات الاحتجاجية لمناطق مختلفة بمدن الجزائر، بعد صلاة اليوم الجمعة ، تلبية لنداء انتفاضة 22 فبراير، رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة تحت شعار "لا للعهدة الخامسة".

وقد استجابات أغلب المدن الجزائرية للنداء التي أطلقه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في نيسان أبريل المقبل ، بحسب ما أضهرته مقاطع الفيديو بمواقع التواصل.

وحاولت قوات مكافحة الشغب تطويق المئات من المحتجين بالقرب من محطة الحافلات بساحة أول ماي، رافضة السماح لهم بالسير في أي اتجاه، قبل أن تتراجع أمام تضخم الحشود وتحولها إلى مسيرة كبيرة تجوب أهم شوارع العاصمة.

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