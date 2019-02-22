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مدن السودان تواصل احتجاجاتها.. والبشير يعلن حل الحكومة

منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 89
مدن السودان تواصل احتجاجاتها.. والبشير يعلن حل الحكومة

واصل محتجي السودان خروجهم من عدد من مساجد العاصمة السودانية عقب صلاة الجمعة اليوم 22 فبراير ، مطالبين بإسقاط النظام، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة، في ما سمي "موكب الرحيل"، للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم ، بالتزامن مع أعلان عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة الاتحادية وإعفاء جميع ولاة الولايات.

راجت فيه توقعات بإجراء الرئيس السوداني عمر البشير تعديلات حكومية تشمل الرئاسة والحكومة.

وأفاد تجمع المهنيين السودانيين بخروج محتجيين في أحياء الخرطوم 3، واللاماب جنوبي الخرطوم، وودنوباوي بمدينة أم درمان، عقب صلاة الجمعة، رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام.

فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظاهرات في مدينة كرمة شمال السودان لليوم الثاني على التوالي ، بالإضافة الي حرق إطارات في الشوارع الرئيسية بحي الخرطوم 3، أقرب الأحياء لوسط الخرطوم، وحي الكلاكلة جنوب الخرطوم.

وأعلنت الشرطة السودانية، امس وقوع إصابات بين مواطنين وأفراد شرطة، بعضهم إصابته خطيرة، خلال احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم ، عقب انطلاق  تظاهرات وسط الخرطوم استخدمت السلطات السودانية لتفريقها الغاز المسيل للدموع.

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