السودان.. تجمع المهنيين يدعو لمواصلة المد الثوري بشكل سلمي

دعا "تجمع المهنيين السودانيين إلى ضرورة مواصلة المد الثوري بصورة سلمية، حتى تحقيق مطالب الشعب.

جاء ذلك في بيان نشره تجمع المهنيين على صفحته بالفيسبوك، قال فيه: بعد إعلان البشير حالة الطوارئ في البلاد، إن المد الثوري السلمي سيتواصل حتى تسليم السلطة لحكومة قومية انتقالية، مُشيرًا إلى أن هناك تظاهرات ستخرج اليوم السبت ردا على خطاب البشير أمس الجمعة، بالإضافة لتظاهرات أخرى بومي الأحد والاثنين.



كما أشار البيان إلى أن إعلان حالة الطوارئ تؤكد أن الحكومة لا تملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية البنيوية، داعيًا الجيش السوداني إلى عدم القبول بأي مساومات لحماية الوطن.



يُجدر الإشارة إلى أن هذا البيان صدر بعد ساعات من إعلان البشير في خطاب مساء أمس الجمعة، فرض حالة الطوارئ بكامل البلاد لمدة عام، بالإضافة لحل الحكومة الوطنية والحكومات المحلية بالولايات.

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