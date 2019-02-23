قطر: تميم لن يُشارك في القمة الأوروبية العربية بالقاهرة

أكدت الخارجية القطرية على أن الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير قطر، لن يُشارك في قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، التي تنطلق في مصر يوم الأحد، بسبب خرق القاهرة للبروتوكول في توجيه الدعوة إليه لحضور هذه القمة.



جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية من تصريحات لمسئول بالخارجية القطرية، قال فيها: لقت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في مصر، لكننا نشعر بالحزن، بسبب استغلال الحكومة المصرية الدعوة كوسيلة لتحقيق الهدف.

وأشار المسئول إلى أن إن الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمة فيها، حيث تم إرسال دعوة قطر إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية، على خلاف باقي الدعوات التي وجهت للرؤساء فورًا.

وأختتم المصدر القطري تصريحاته للوكالة الروسية مؤكدًا على أن الرسالة مصممة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية، واصفًا سلوك مصر بغير المهني، مُشيرًا إلى أن قطر ستشارك في القمة على مستوى ممثلها الدائم في الجامعة العربية، بسبب التزامها بالأنشطة العربية المشتركة والتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تُعقد القمة الأولى للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يومي 24-25 فبراير في شرم الشيخ بمصر.

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