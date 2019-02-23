مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقي شخصان، مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر انقلاب سيارة "" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تلقى أمن الشرقية لقطاع الجنوب، اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة "سوزوكي" إثر اصطدامها بالجزيرة الوسطى بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة القسم.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين، بينهم سائق السيارة، وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما تم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.