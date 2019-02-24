مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم على طريق كفر الزيات

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، في حادث تصادم على طريق (كفر الزيات - الإسكندرية الزراعى)، وتلقى أمن الغربية، إخطارًا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من قناطر بولين أسفر عن مصرع "صباح بدر"، وآخر مجهول الهوية.

وأصيب كل من: "فاتن حرحش ٤٠ عاما، عنايات حرحش ٣٧ عاما، صفاء عوض ٤٠ عاما، أم السعد مرشدى ٤٤ عاما، فايزة السيد ٤٠ عاما، فادية عرفة ٤٠ عاما، أحمد أنور ١٣ عاما، حسن السيد ٤٠ عاما، محمد عبدالله ٥٣ عاما، محمد سعيد ٣٩ عاما، محمد زيدان ٤٠ عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات المركزى لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالحادث وجار إخطار النيابة العامة.