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39 قتيلا جراء "العنف الانتخابي" في نيجيريا

منذ 33 دقيقة
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39 قتيلا جراء "العنف الانتخابي" في نيجيريا


لقي 39 شخصا مصرعهم جراء أعمال عنف تخللت الانتخابات الرئاسية في نيجيريا،اليوم الأحد 24 فبراير.

وقالت "غرفة العمليات"، أن من بين الضحايا 7 أشخاص قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش وأفراد عصابة بولاية ريفرز الغنية بالنفط جنوبي البلاد.

فيما أورد رئيس لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة، محمود يعقوب، في حديث لمراقبين وصحفيين، أن موظفا انتخابيا قُتل رميا بالرصاص على يد مجهولين في الولاية نفسها.

وفيما يتواصل فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت في نيجيريا السبت، استبق كل من الرئيس المنتهية ولايته، محمد بخاري (76 عاما)، والمعارض عتيق أبو بكر (72 عاما)، المرشحان الأبرزان في السباق، صدور نتائجها بإعلان كل منهما فوزه في مكان الدورة الأولى التي جرت إجمالا في هدوء.

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