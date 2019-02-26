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تفحم 3 أطفال إثر حريق منزل سكني بدار السلام

منذ 45 دقيقة
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تفحم 3 أطفال إثر حريق منزل سكني بدار السلام

نشوب حريق هائل في منزل سكني بشارع الجمهورية بمنطقة دار السلام بالقاهرة، والذي أسفر عن مصرع 3 أطفال حرقًا، وعثر على جثثهم في حالة تفحم تام، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل داخل منزل سكني بشارع الجمهورية بدائرة قسم دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وتم السيطرة عليه وإخماده.

 

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة دار السلام لإجراء المعاينة، وتم العثور على 3 أطفال في حالة تفحم كامل أسفل البطانية، وجار إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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