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مصرع نحو 20 شخصًا وإصابة آخرين في حريق هائل بمحطة مصر "فيديو وصور"

منذ حوالى ساعة
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مصرع نحو 20 شخصًا وإصابة آخرين في حريق هائل بمحطة مصر "فيديو وصور"

لقي أكثر من 20 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب عشرات الآخرين، إثر حريق هائل اندلع صباح اليوم الأربعاء، داخل "محطة مصر"، بعد أن اصطدام قطار في رصيف أثناء دخوله المحطة.

وأكد شهود عيان على أنه وأثناء دخول القطار المحطة اصطدم بالرصيف، مما أحدث ضررًا نتج عنه نشوب حريق هائل، مُشيرين إلى أن هناك عشرات الأشخاص لاقوا حتفهم على الفور، كما قالوا أن الجثث تفحمت نتيجة الحريق.


وأضاف الشهود: بعد مرور الوقت تمكنت سيارات الحماية المدنية من دخول المحطة بجانب سيارات الإسعاف وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى السكة الحديد، ومستشفيات أخرى قريبة من المحطة.

 

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