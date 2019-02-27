بالفيديو.. لحظة اصطدام القطار بجدار خرساني في "محطة مصر"

أظهرت مقاطع فيديو صورت من إحدى كاميرات المراقبة بمحطة مصر، يوثق لحظة اصطدام جرار القطار بجدار خرساني لرصيف رقم 6، نتج عنه حريق هائل أدى إلى سقوط وفيات تجاوز عددها الـ20 قتيلاً والمصابين تعدوا الـ40 شخصًا.



ويظهر الفيديو عدد من المواطنين عقب نزولهم من قطار الإسكندرية في طريقهم للخروج، عندما اصطدم الجرار صداد الرصيف مما نتج عنه انفجار تنك السولار بالجار مما أدى لاشتعاله.



وفي نفس السياق أعلن مجلس وزراء النظام العسكري عن صرف 80 ألف جنية للمتوفي و25 ألف للمُصاب.

يُجدر الإشارة إلى أن السيسي كان قد صرح في وقت سابق قائلاً: بدل ما ادفع ١٠ مليار لتطوير السكة الحديد أحطهم في البنك و أخد مليار فوائد، تزامنًا مع دفع مليارات الدولارات لبناء مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية، في الوقت الذي يُقتل فيه الشعب المصري بسبب دمار منظومة السكك الحديدية.