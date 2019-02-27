Responsive image

27
فبراير

الأربعاء

26º

27
فبراير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بلتقي رئيس وزراء الكيان الصهيوني "نتنياهو" بموسكو
     منذ حوالى ساعة
  • بدء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم يونج اون في فيتنام
     منذ 3 ساعة
  • باكستان تسقط مقاتلتين هنديتين في كشمير وتأسر طيارَيْن
     منذ 4 ساعة
  • سقوط العشرات بين قتيلا ومصابا بسبب حريق بمحطة مصر
     منذ 5 ساعة
  • اصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة
     منذ 18 ساعة
  • اقتحام 3 أقسام للأسرى والتنكيل بهم في سجن النقب
     منذ 22 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:58 صباحاً


الشروق

6:20 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:23 مساءاً


المغرب

5:56 مساءاً


العشاء

7:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

بالفيديو.. لحظة اصطدام القطار بجدار خرساني في "محطة مصر"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 258
بالفيديو.. لحظة اصطدام القطار بجدار خرساني في "محطة مصر"

أظهرت مقاطع فيديو صورت من إحدى كاميرات المراقبة بمحطة مصر، يوثق لحظة اصطدام جرار القطار بجدار خرساني لرصيف رقم 6، نتج عنه حريق هائل أدى إلى سقوط وفيات تجاوز عددها الـ20 قتيلاً والمصابين تعدوا الـ40 شخصًا.


ويظهر الفيديو عدد من المواطنين عقب نزولهم من قطار الإسكندرية في طريقهم للخروج، عندما اصطدم الجرار صداد الرصيف مما نتج عنه انفجار تنك السولار بالجار مما أدى لاشتعاله.


وفي نفس السياق أعلن مجلس وزراء النظام العسكري عن صرف 80 ألف جنية للمتوفي و25 ألف للمُصاب.

يُجدر الإشارة إلى أن السيسي كان قد صرح في وقت سابق قائلاً: بدل ما ادفع ١٠ مليار لتطوير السكة الحديد أحطهم في البنك و أخد مليار فوائد، تزامنًا مع دفع مليارات الدولارات لبناء مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية، في الوقت الذي يُقتل فيه الشعب المصري بسبب دمار منظومة السكك الحديدية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers