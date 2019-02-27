ارتفاع ضحايا قطار رمسيس إلي 28 شخصا وإصابة نحو 50 آخريين"فيديو"

أفادت مصادر طبية إن "حصيلة ضحايا حادث حريق محطة القطارات الرئيسية في “رمسيس” بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير ، ارتفع إلي 28 شخصاً على الأقل ، فيما أُصيب أكثر من 50 آخرين، حيث وصلت بعض الجثث متفحمة إلى المستشفيات؛ جراء الحريق الذي تسبب فيه الاصطدام.

وكان قد نشب حريق بأحد القطارات؛ نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 6، مما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص ووقوع إصابات.

وكشفت السكة الحديد، عن انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامة بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر ، مما تسبَّب في انهيار أجزاء من أحد المباني، وأثار حالة من الذعر بين المواطنين.