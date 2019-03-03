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انقطاع المياه عن “الحوامدية” و”حلوان”غدا

منذ حوالى ساعة
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انقطاع المياه عن “الحوامدية” و”حلوان”غدا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأحد 3 مارس، عن قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة “الحوامدية”وبعض المناطق بحلوان ابتداءا من غدا.  
وسيتم قطع الميـاه عن المناطق التالية وهي: (عرب الساحة – الجمهورية – سعد زغلول – سمير صادق – طريق 11 – جسر المنوات – منى الأمير) ومتفرعاتهم لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة 9 صباح غداً الإثنين وحتى الساعة 9 صباح بعد غد الثلاثاء.

بالاضافة الي قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: (عزبة الوالدة – عرب الوالدة بحلوان – منطقه الزلزال – تعاونيات منشية عين حلون – منطقه عين حلوان) لمدة 8 ساعات.

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