انقطاع المياه عن “الحوامدية” و”حلوان”غدا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأحد 3 مارس، عن قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة “الحوامدية”وبعض المناطق بحلوان ابتداءا من غدا.

وسيتم قطع الميـاه عن المناطق التالية وهي: (عرب الساحة – الجمهورية – سعد زغلول – سمير صادق – طريق 11 – جسر المنوات – منى الأمير) ومتفرعاتهم لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة 9 صباح غداً الإثنين وحتى الساعة 9 صباح بعد غد الثلاثاء.

بالاضافة الي قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: (عزبة الوالدة – عرب الوالدة بحلوان – منطقه الزلزال – تعاونيات منشية عين حلون – منطقه عين حلوان) لمدة 8 ساعات.