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وتتوالي الحوادث... خروج قطار عن مساره يتسبب بانهيار برصيف محطة "سيدي جابر"

منذ 45 دقيقة
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وتتوالي الحوادث... خروج قطار عن مساره يتسبب بانهيار برصيف محطة "سيدي جابر"

أدي خروج عجلات قطار “أبو قير” عن مساره بمحطة “سيدي جابر” في الإسكندرية، اليوم الإثنين 4 مارس ، في إنهيار جزئي برصيف المحطة ، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين الركاب ، وذلك عقب أقل من 5 أيام علي حادثة قطار محطة مصر "رمسيس" ، التي راح ضحيتها نحو 30 شخصا فيما أصيب نحو 50 آخرين.  

وتلقَّى اللواء “محمد الشريف” – مدير أمن الإسكندرية – إخطارًا من شرطة السكة الحديد، يفيد بخروج الـقـطار رقم 4015 ركاب “أبو قير” عن مساره، وتسبَّب ذلك في انهيار جزئي برصيف الركاب.

وأضاف أن الحادث تسبَّب في توقف حركة القـطارات على شريط السكك الحديدية، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية بفنيي الخدمة.


وتبيَّن من المعاينة سقوط عجلة البوجي من إحدى العربات بمحطة “سيدي جابر” وبوجي عربة الباور من قـطار 900 ركاب (إسكندرية – القاهرة).

وتشهد السكة الحديد في مصر تدهور يؤدي إلي حوادث كارثية راح ضحيتها المئات ، نتيجة تعنت النظام في تطوير المنظومة التي يستقلها الآلاف من الشعب يوميا.

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