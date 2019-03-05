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حادث "مفجع" يخلف عشرات القتلى والجرحى على طريق القاهرة الإسكندرية

منذ 34 دقيقة
عدد القراءات: 98
حادث "مفجع" يخلف عشرات القتلى والجرحى على طريق القاهرة الإسكندرية

وقع صباح اليوم الثلاثاء على طريق القاهرة الإسكندرية، حادث مفجع  خلف مقتل 6 أشخاص وإصابة 34 آخرين

وقع أالحادث بعد تصادم سيارات عدة مع بعضها على طريق القاهرة الإسكندرية بالقرب من قرية معمل القزاز بكفر الدوار

ونسبب الحادث فى  توقفت الحركة المرورية لمدة طويلة على طريق القاهرة الإسكندرية بسبب الحادث، مشيرا إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيي دمنهور التعليمي وكفر الدوار.


وسبق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن أعلن انخفاض عدد حوادث الطرق خلال الأشهر الماضية.

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.

وشهدت مصر، الأسبوع الماضي، حادثا كارثيا في محطة قطارات بالعاصمة القاهرة، أدى إلى مصرع أكثر من 20 شخصا، وإصابة 28 آخرين.

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