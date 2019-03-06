مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بـ"سوهاج"

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وقوع تصادم مرورى على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث

لقي شخصين مصرعهم وأصيب آخر، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي قي مركز المنشاة محافظة سوهاج.



كان أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود متوفين ومصاب، وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء سير السيارة قلاب، اختلت عجلة القيادة في يد سائقها واصطدمت بسيارة ربع نقل، ما أسفر عن اثنين مصرع قائد السيارة الثانية وأخيه، فيما أصيب ابن المتوفى بجروح بالغة تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

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