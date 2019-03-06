هبوط أرضي مفاجئ بكوبري بالشرقية

وقع هبوط أرضي مفاجئ اليوم الأربعاء 7 مارس ، في منطقة “الكسارة” بدائرة قسم شرطة “الصالحية” الجديدة في محافظة الشرقية، ولم يُسفر الانهيار عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقَّى اللواء “جرير مصطفى” مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء “محمد والي” مدير المباحث الجنائية، يُفيد بوقوع حادث انهيار “أرضي” بالكوبري الموجود أمام منطقة “الكسارة” بدائرة قسم شرطة “الصالحية” الجديدة.

وقد وقع الانهيار الأرضي بجزء في أثناء مرور سيارة ربع نقل مُحمَّلة بمنتجات عسل النحل.

ومنذ سنوات لم تشهد الطرق تحديث أو صيانة ، مما يؤدي إلي كثرة وقوع الحوادث الانهيارات