حريق هائل بمركب سياحي بالمعادي "فيديو"

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اندلع ، مساء اليوم الخميس 7 مارس ، حريق هائل في مركب سياحي كان يرسو في نهر النيل بالمعادي.
ووثقت مقاطع فيديو نشرها مغردون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، النيران اثناء التهامها المركب وقد أتت عليه بالكامل
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