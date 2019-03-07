حريق هائل بمركب سياحي بالمعادي "فيديو"

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اندلع ، مساء اليوم الخميس 7 مارس ، حريق هائل في مركب سياحي كان يرسو في نهر النيل بالمعادي.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مغردون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، النيران اثناء التهامها المركب وقد أتت عليه بالكامل