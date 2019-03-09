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حلقة جديدة من مسلسل حريق القطارات.. هذه المره بأسيوط

منذ 5 دقيقة
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حلقة جديدة من مسلسل حريق القطارات.. هذه المره بأسيوط

ندلع ، مساء اليوم السبت 9 مارس ، حريق في قطار بمحطة "صدفا" في أسيوط، بعد نشوبه  بجرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة باتجاه أسوان ، بعد أسبوع من حادث محطة مصر "رمسيس" ، الذي راح ضحيته نحو 30 شخصا فيما أصيب نحو 50 آخرين.

وأدي الحريق إلي توقف حركة القطارات قبل أن يتم فصل الجرار المحترق  استبداله بجرار آخر.


ويعد هذا الحريق الخامس من نوعه خلال أسبوع بعد حريق محطة مصر ، نتيجة اهمال المنظومة البالية ؛ التي يرفض عبدالفتاح السيسي صيانتها مفضلا وضع 10 مليار في البنك لجر أرباح 1 مليار أرباح ، في الوقت الذي ينشأ فيه عاصمة جديدة بتكلفة اكثر من 300 مليار.

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