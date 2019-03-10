مصرع جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المتجهة لكينيا وعددهم 157

أكدت هيئة الإذاعة الإثيوبية ، مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة وعددهم 149 شخصا 8 آخرين هم أفراد الطاقم ، التي سقطت صباح اليوم 10 مارس ، أثناء توجهها إلي العاصمة الكينية نيروبي.

وكان قد أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية سقوط طائرة تابعة للشركة ، صباح اليوم 10 مارس ، كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي صباح الأحد وعلى متنها 149 راكبا إضافة للطاقم المكون من 8 أفراد .



وأوضح أن " الضحايا من 33 دولة ، من بينهم مواطنين من 35 دولة ضمن الضحايا، بينهم 32 كينيا، و18 إثيوبيا، و7 فرنسيين و8 صينيين و18 كنديا و8 من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة"