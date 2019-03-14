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العثور على جثة مواطن مصري محترقة في السعودية!

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 35
العثور على جثة مواطن مصري محترقة في السعودية!

عثرت الشرطة السعودية ، اليوم الخميس 14 مارس؛ على جثة مواطن مصري من محافظة الدقهلية، اختفى منذ عدة أيام أثناء خروجه من مطعم كان يعمل فيه بمدينة جدة لأداء الصلاة، حيث عثر على جثته محترقة.

وكانت أسرة المواطن قد أرسلت استغاثة لوزارة الخارجية المصرية منذ عدة أيام، تفيد باختفائه أثناء خروجه من عمله في مطعم لأداء الصلاة، إلا أنه لم يعد للعمل أو المسكن وانقطعت أخباره.

فيما أكدت أسرته أنهم تلقوا اتصالا من زملائه يفيد بعثور الشرطة السعودية على جثة محترقة في أحد الشوارع الجانبية القريبة من المطعم الذي يعمل فيه، وعثر على حذائه الذي كان يرتديه قبل اختفائه ومفاتيح سكنه.

وطالبت الأسرة بتدخل السفارة المصرية في السعودية ووزارة الخارجية للقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص له.

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