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استشهاد 3 مصريين في حادث مسجدي نيوزيلندا

منذ 33 دقيقة
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استشهاد 3 مصريين في حادث مسجدي نيوزيلندا

أفادت أسرة أحد المصريين المقيمين بنيوزيلندا ، أن 3 مصريين استشهدوا في الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" بنيوزلندا ، والذي اسفر عن نحو 50 شخصا وإصابة العشرات.

وكان ارهابي نفذ  هجوم  على مسجدين في "كرايست تشيرش" خلال استعداداتهم لتأدية صلاة الجمعة 15 مارس ،  كان يخطط لارتكاب هذه الجريمة منذ سنتين".
 
وكشفت مصادر أن "القاتل من أصل أسترالي، ووصل إلى نيوزلندا قبل ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الجريمة وقعت عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، في بداية خطبة الجمعة ،  ما أدى إلى سقوط 49 قتيلا، وفق أخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، فيما أصيب 48 شخصا بينهم أطفال، قالت السلطات إنهم يخضعون للعلاج في مستشفى المدينة.

وقامت الشرطة باعتقال القاتل، لأجل التحقيق معه ومعرفة ملابسات إضافية عن دوافع ارتكابه لهذه الجريمة".

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