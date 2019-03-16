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إصابة 20 من قوات السلام بتحطم مروحية جنوب السودان

منذ حوالى ساعة
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إصابة 20 من قوات السلام بتحطم مروحية جنوب السودان

أصيب 20 شخصا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، اليوم السبت 16 مارس ، جراء تحطم مروحية كانت تقلهم، شرقي السودان ، كانت في طريق العودة إلى قاعدتها بمدينة "ملكال" (شمال شرق).

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الإعلام في ولاية مايووت، باوراج أولوج أكولاتون، إن المروحية تحطمت، الجمعة أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا في مطار مدينة "فقاك"، عاصمة الولاية.

وأوضح أن المروحية أقلعت من المطار ذاته، وعادت بعد دقائق للهبوط اضطراريا جراء عطل فني، إلا أنها اصطدمت بأشجار، ما تسبب بسقوطها.

وأكد "أكولاتون" إصابة جميع الركاب، وهم 20 فردا من القوات الأممية، مشيرا أن عنصرا روانديا أصيب بجروح خطيرة.

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