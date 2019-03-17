مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادثين منفصلين

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون، اليوم الأحد، في حادثان منفصلان ، منهم 11 معلماً إثر اصطدام حافلتهم بحاجز خرساني، على طريق ساحلي وانقلابها من جراء انفجار أحد إطاراتها.

وقال اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إنه تلقى بلاغاً من مستشفى الطوارئ بقرية رأس الحكمة، بوصول 11 مصاباً في حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل المعلمين عند الكيلو 90 على الطريق الدولي بالساحل الشمالي.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الحافلة وعدد من ركابها بلا وفيات.

كما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغاً عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، إثر حادث تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو في النزهة.