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مصرع مسئول يمني بمصر

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 107
مصرع مسئول يمني بمصر

لقي مستشار وزير الدفاع اليمني لشؤون الموارد البشرية، اللواء عبد القادر العمودي، مصرعه، اليوم الاثنين 18 مارس ، في حادث سير بالقاهرة، 

وذكرت التحريات أنه في أثناء وجود "العمودي" في أحد شوارع الجيزة صدمته سيارة محملة بأسطوانات الغاز، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال. 

وقُبض على السائق المتهم في الحادث، واحتجز في أحد أقسام الشرطة بمدينة الجيزة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيق.

يشار إلى ان تقرير رسمي أظهر في نوفمبر 2018، أن عدد حوادث السيارات على الطرق بمصر في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثاً، نتج عنها وفاة 1560 شخصاً.

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