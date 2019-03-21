أول بيان رسمي لأسباب غرق عبارة دجلة التي أودت بحياة العشرات

كشفت إدارة جزيرة الموصل السياحية، اليوم الخميس 21 مارس ، في بيان لها أسباب غرق العبارة في نهر دجلة، التي أودت بحياة العشرات.

وحسب البيان الذي نشرته "بغداد اليوم"، إن "سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إن الوزارة تتابع الحادث، مبينا أنه "سيتم خلال الساعات المقبلة تقديم عرض تفصيلي حول الحادث المؤلم والأعداد الدقيقة للخسائر".

وقال مدير عام الدفاع المدني كاظم بوهان في حديث لـ"السومرية" إنه "تم إنقاذ 61 شخصا، أغلبهم أطفال ونساء".

ونقلت "بغداد اليوم" عن مصدر أمني، قوله إن "العبارة الواحدة تحمل 30 شخصا، لكن القائمين عليها قرروا أن يحملوها أكثر من 100 شخص"، مضيفا أن "المعلومات تشير إلى أن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء" الأمر الذي أدى إلى غرقها نتيجة الحمولة الزائدة.

ووجهت المساجد في المدينة القديمة بالموصل، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات استغاثة تدعو القريبين من ضفاف النهر لإنقاذ الغرقى، وخاصة عند الجسر الخامس وجسر العتيق، فيما شارك طيران الجيش في عمليات الإنقاذ.

وفي وقت سابق أكدت وكالة "رويترز" أن 40 على الأقل قتلوا بعد غرق العبار، فيما نقلت وكالة "رووداو" العراقية عن مصادر خاصة أن "100 مواطنا على الأقل غرقوا إثر انقلاب عبارة الجزيرة السياحية بالموصل".

وأشارت إلى أن أغلب الضحايا نساء وأطفال، منوهة إلى أنه "تم انتشال عدد من الأشخاص، ولا تزال الشرطة النهرية تحاول إنقاذ الباقيين".