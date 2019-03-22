Responsive image

19º

22
مارس

الجمعة

26º

22
مارس

الجمعة

 خبر عاجل
  • الجعفري: ننتظر من مجلس الأمن ألا يكتفي بإدانة موقف الرئيس الأمريكي بشأن الجولان
     منذ 3 ساعة
  • اشتعال الحرائق في مجمع اشكول الاستيطاني نتيجة البالونات الحارقة
     منذ 4 ساعة
  • شهيدان واصابة العشرات برصاص الاحتلال في جمعة "المسيرات خيارنا"
     منذ 4 ساعة
  • وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: أكدت لبومبيو أن حزب الله هو حزب لبناني غير إرهابي تم انتخابه بنسبة كبيرة من قبل الشعب ونتمسك بوحدتنا الوطنية
     منذ 5 ساعة
  • رويترز: مئات الآلاف من المتظاهرين يحتشدون وسط العاصمة الجزائرية
     منذ 6 ساعة
  • مظاهرات في محطة مصر تطالب بنزول كامل الوزير بعد تعطل القطار
     منذ 22 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:30 صباحاً


الشروق

5:52 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:11 مساءاً


العشاء

7:41 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع سيدة اثر سقوطها من القطار في دمنهور

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 106
مصرع سيدة اثر سقوطها من القطار في دمنهور

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الجمعة 22 مارس ، إثر سقوطها من أحد القطارات بمنطقة مزلقان قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور في البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بالحادث، وتبين سقوط سيدة مجهولة الهوية من قطار ركاب القادم من الإسكندرية إلى كفر الشيخ، أثناء وقوفها بباب إحدى العربات، أسفل عجلات القطار أثناء سيره، ما أدى وفاتها.

وفي أقل من شهر شهدت محطات القطارات في مصر أكثر من 10 حوادث عقب حادث محطة مصر المأساوي في 27 فبراير ، ما أدي لمصرع نحو 30 شخص وإصابة اكثر من 50 آخرين ، نتيجة سوء السكة المتهالكة ، ناهيك عن شكل القطارات القديمة الخالية من الشبابيك والأبواب ما يجعل الراكب عرضة للسقوط.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers