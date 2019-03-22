مصرع سيدة اثر سقوطها من القطار في دمنهور

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الجمعة 22 مارس ، إثر سقوطها من أحد القطارات بمنطقة مزلقان قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور في البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بالحادث، وتبين سقوط سيدة مجهولة الهوية من قطار ركاب القادم من الإسكندرية إلى كفر الشيخ، أثناء وقوفها بباب إحدى العربات، أسفل عجلات القطار أثناء سيره، ما أدى وفاتها.

وفي أقل من شهر شهدت محطات القطارات في مصر أكثر من 10 حوادث عقب حادث محطة مصر المأساوي في 27 فبراير ، ما أدي لمصرع نحو 30 شخص وإصابة اكثر من 50 آخرين ، نتيجة سوء السكة المتهالكة ، ناهيك عن شكل القطارات القديمة الخالية من الشبابيك والأبواب ما يجعل الراكب عرضة للسقوط.