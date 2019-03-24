مصرع فتاة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بـ"بورسعيد"

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارة ربع نقل بطريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، ولاذ سائقها بالفرار .

تلقى أمن بورسعيد بلاغًا يُفيد وبوقوع حادث بطريق المفارق بحر البقر، نتج عنه مصرع "منى السادات محمد" 20 سنة، وإصابة كل من "السيد صلاح على 48 سنة وعلاء عبد العال رمضان 17 سنة وإيمان السادات محمد 17 سنة وصابر صلاح السيد 29 سنة وعلاء أحمد عوض 20 سنة وسلامة عامر السيد 30 سنة وإبراهيم محمد عبد الحميد 20 سنة ومحمد عامر السيد 50 سنة وعبد الجواد سالم عمر 40 سنة ويحيى شحاتة أحمد 29 سنة" .

وتم نقل المُصابين إلى المستُشفى العام وتبين أن الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحاجات شديدة بينها حالة تعانى من نزيف بالصدر .

​