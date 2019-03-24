Responsive image

10º

24
مارس

الأحد

26º

24
مارس

الأحد

 خبر عاجل
  • مادورو يعلن القبض على زعيم "العصابة الكولومبية"
     منذ 3 ساعة
  • رويترز: 110 قتلى على الأقل في هجوم على قرية في وسط مالي
     منذ 15 ساعة
  • مقتل ثمانية أطفال في انفجار قنبلة بـ أم_درمان غرب العاصمة السودانية
     منذ 15 ساعة
  • نانسي بيلوسي: أي إحاطة بالكونغرس حول تقرير مولر يجب أن تكون مفتوحة حتى يتسنى لأعضاء الكونجرس الحديث بحرية
     منذ 15 ساعة
  • المعارضة الجزائرية: نقترح تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية نزيهة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة المدة.
     منذ 19 ساعة
  • المعارضة الجزائرية: ندعو إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال.
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:29 صباحاً


الشروق

5:51 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:12 مساءاً


العشاء

7:42 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع فتاة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بـ"بورسعيد"

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 57
مصرع فتاة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بـ"بورسعيد"

لقيت  فتاة مصرعها وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارة ربع نقل بطريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، ولاذ سائقها بالفرار .

تلقى أمن بورسعيد بلاغًا يُفيد وبوقوع حادث بطريق المفارق بحر البقر، نتج عنه مصرع "منى السادات محمد" 20 سنة، وإصابة كل من "السيد صلاح على 48 سنة وعلاء عبد العال رمضان 17 سنة وإيمان السادات محمد 17 سنة وصابر صلاح السيد 29 سنة وعلاء أحمد عوض 20 سنة وسلامة عامر السيد 30 سنة وإبراهيم محمد عبد الحميد 20 سنة ومحمد عامر السيد 50 سنة وعبد الجواد سالم عمر 40 سنة ويحيى شحاتة أحمد 29 سنة" .

وتم نقل المُصابين إلى المستُشفى العام وتبين أن الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحاجات شديدة بينها حالة تعانى من نزيف بالصدر .

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers