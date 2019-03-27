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اختناق 21 شخصاً جراء حريقين بسوبر ماركت ومخلفات قمامة بالإسكندرية

منذ 27 دقيقة
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اختناق 21 شخصاً جراء حريقين بسوبر ماركت ومخلفات قمامة بالإسكندرية

أُصيب 21 شخصاً، اليوم الأربعاء 27 مارس ، باختناق؛ نتيجة حريقين بمحافظة الإسكندرية، نتيجة اندلاع حريق هائل داخل فرع أحد محلات السوبر ماركت بمنطقة “جناكليس” شرقي الإسكندرية.

وتلقَّى قسم شرطة أول الرمل، بلاغاً يُفيد بنشوب حريق في سوبر ماركت “ف. إل” 19 شارع “محمد صبري” بمنطقة “جناكليس”، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحريق عن إصابة 16 شخصاً باختناق، بينهم 3 حالات تم نقلهم للمستشفى الأميري الجامعي، فيما تم إسعاف 13 آخرين بجلسات أكسجين داخل سيارات الإسعاف بموقع الحادث.اختناق 21 شخصاً جراء حريقين بسوبر ماركت ومخلفات قمامة بالإسكندرية حريق

وتحرَّر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يشار إلى أن 6 أشخاص أُصيبباختناق؛ إثر نشوب حـريق بمخلفات قمامة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعزبة “التيرو” بمنطقة “محرم بك” وسط الإسكندرية.

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