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الشهيدة "رزان النجار" ستشارك بشكل جديد في مسيرة العودة غداً

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 339
الشهيدة "رزان النجار" ستشارك بشكل جديد في مسيرة العودة غداً

بالتزامن مع الذكرى الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار التي راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى، من قبل قناصة الاحتلال  التي كانت تتربص بالمتظاهرين السلميين والطواقم الطبية والصحفية، تستذكر والدة الشهيدة الممرضة رزان النجار، ابنتها في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وتحمسها وجرأتها للمشاركة في إسعاف المتظاهرين 

وأبدت والدة الشهيدة رزان، حرصها على المشاركة في إحياء الذكرى الأولى لمسيرة العودة غداً السبت   مارس، قبالة السياج الفاصل، وأنها ستكون على رأس المشاركين، وستكون بمثابة "رزان" بشيء جديد.

وقد أثبتت الشهيدة للعالم برسالتها الإنسانية، جبروت الاحتلال الذي لم يفرق بين طفل ومسعف وامرأة وشاب، وكانوا جميعاً اهداف لرصاصهم الغادر.

وحثت الجماهير على المشاركة بقوة في فعاليات يوم الأرض (مسيرات العودة) لإيصال رسالة للعدو بأننا شعب متشبث بأرضه، ولن يخفيه إرهاب الاحتلال، والتأكيد على أننا شعب موحد في وجه الإرهاب الصهيوني. 

وأضافت، رغم الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال عام من مسيرات العودة، فلا بد أن نواصل المشوار ونرفع العلم الفلسطيني خفاقاً تاجاً على رؤوسنا جميعاً ونفتخر أننا فلسطينيون، لأن النصر سيكون حتماً لنا بإذن الله.

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