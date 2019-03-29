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سرايا القدس: استهداف الكيان الصهيوني للمدنيين سيجلب لهم الحرب

منذ 4 يوم
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سرايا القدس: استهداف الكيان الصهيوني للمدنيين سيجلب لهم الحرب

حذر "أبو حمزة" الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، اليوم الجمعة 29 مارس ، العدو الصهيوني من استهداف المدنيين ، مؤكدا ذلك سيجلب لهم الحرب.

ودعا أبو حمزة خلال كلمة متلفزة مساء الجمعة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته للمشاركة الحاشدة في ذكرى يوم الأرض، ودخول السنوية الثانية لمسيرات العودة وكسر الحصار، لإيصال رسالة الصمود والتحدي السلمية في وجه الإحتلال ومشاريعه التصفوية.

وقال أبو حمزة:" إن الشعب الفلسطيني قد اتخذ قراراً صريحاً واضحاً لا لبس فيه، بإنهاء الحصار الصهيوني الظالم على غزة، ولن يثنيه عن ذلك كل الإجراءات التي يقوم بها العدو، فلن نعيش تحت الحصار تحت أي ظرف كان".

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