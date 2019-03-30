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غزة.. استشهاد شاب مُتأثرًا بجراحه أصيب شرق القطاع

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 479
غزة.. استشهاد شاب مُتأثرًا بجراحه أصيب شرق القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد شاب إثر إصابته بشظايا في الرأس نتيجة قصف صهيوني، في الحدود الشرقية لقطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أكدت فيه على أن الشاب محمد جهاد جودت 20 عاما، استشهد جراء إصابته بشظايا بالرأس، وتم نقل جثمانه إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.


وكان نحو 11 فلسطينيًا قد أصيبوا أمس الجمعة بجراح، خلال فعاليات الإرباك الليلي على طول الحدود شرق رفح، يقوم فيها الشباب بإشعال إطارات السيارات وإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنين ما يجعل الصهاينة في حالة ذعر دائم، بسبب صافرات الإنذار التي تدوي بمجرد سقوط البالونات ناحية المستوطنات.

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