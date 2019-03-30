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فلسطين.. الهيئة الوطنية تدعو لإحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 303
فلسطين.. الهيئة الوطنية تدعو لإحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، جموع الفلسطينيين اليوم السبت، إلى إحياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض، الذي يصادف الثلاثين من كل عام للتعبير عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية ورفضًا لسياسات التهويد التي يتبعها الاحتلال.

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تنشط الدعوات إلى المظاهرات والاحتجاجات في مثل هذا اليوم من كل عام لإحياء ذكرى مقتل ستة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976.


كما انطلقت دعوات في الضفة المحتلة للإضراب شامل في الذكري الأولى لمسيرات العودة التي انطلق 30 مارس من العام الماضي ومُستمرة حتى اليوم، حيث راح ضحيتها نحو 266 شهيدًا منهم 50 طفلًا و6 إناث، ومسن واحد، فيما أصيب 30 ألفا و398 بإصابات مختلفة، منهم 16 ألفا و27 إصابة تم تحويلها للمستشفيات.
يُجدر الإشارة إلى أن حرب 1948 تسببت في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين لقراهم ومدنهم، ما دفع دولة الاحتلال لإصدار قانون العودة عام 1950، الذي ساعد في عودة أعداد كبيرة من اليهود حول العالم، لتُقر إسرائيل بعدها قانون "أملاك الغائب"، والذي ينص على مصادرة أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو نزحوا بسبب الحرب، وبالتالي فاليهود الجدد اشتروا تلك الأراضي المصادرة من الدولة.

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