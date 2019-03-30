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الاحتلال يخترق صفحة الهيئة العليا لمسيرات العودة.. والهيئة تُعلق

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 350
الاحتلال يخترق صفحة الهيئة العليا لمسيرات العودة.. والهيئة تُعلق

تمكنت عناصر تابعة للاحتلال من اختراق الصفحة الرسمية لـ"الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" على الفيس بوك، وقرصنة أرقام الواتس أب لمديري المجموعات التي تدعو للمشاركة في المسيرات.


ومن جانبها علقت الهيئة على الواقعة مُشيرة إلى أن هذا سلوك يوضح مدى الانحطاط الذي يحكم عقلية المحتل، وعدم مغادرته لفكرة السرقة والقرصنة على حقوق الغير حتى لو كانت بالكلمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة قالت فيه: ما قام به الاحتلال صباح اليوم يعكس عنجهية وعدم قدرة على تقبل الرأي الآخر، حيث تم اختراق الصفحة الرسمية، والقرصنة على أرقام الواتساب لمديري المجموعات التي تدعو للمشاركة في المسيرات، ونشر منشورات تحريضية لمنع المشاركة عبر الصفحة والمجموعات.


وأضاف البيان: هذا الانتهاك للأعراف والمواثيق الضامنة لحرية الرأي والتعبير يضاف إلى جرائم المحتل واعتداءاته بحق الطواقم الصحفية.
واختتمت الهيئة بيانها مُشيرة إلى أن هذه المحاولات البائسة لن تنجح في وقف الزحف الجماهيري للمشاركة بمليونية العودة، بل ستزيد شعبنا إصرارا على المشاركة والتمسك بمطالبه العادلة.

يُجدر الإشارة إلى أن اليوم السبت يشهد قيام الفلسطينيين بإحياء الذكرى الـ43 لـ"يوم الأرض"، بالتزامن مع مرور عام كامل على بدء مسيرات العودة.

 

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