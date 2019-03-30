حماس والجهاد: أي اعتداء صهيوني على المسيرات سيلقى ردًا مُناسبًا

أشارت قيادتا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى أن أي عدوان صهيوني يستهدف مليونية الأرض والعودة اليوم السبت، سيلقى ردًّا يتناسب مع حجم العدوان.

جاء ذلك في تصريح مُشترك، طالبوا فيه بضرورة تنسيق الخطوات الواجب اتخاذها بمواجهة أي عدوان على مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، خاصة التي تجرى اليوم بمناسبة ذكرى يوم الأرض.



وكانت حركتي"حماس" و"الجهاد الإسلامي" قد التقيا أمس الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت، برئاسة الأمين العام لحركة الجهاد "زياد النخالة"، و"صالح العاروري" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أعربوا خلال اللقاء عن تقديرهما لصمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما وجهوا التحية للأسرى البواسل الذين يتحدّون الجلاد بقوة وصلابة.

يُجدر الإشارة إلى أن فعاليات "مليونية الأرض والعودة" كانت قد انطلقت ظهر اليوم السبت على حدود قطاع غزة، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.